Un espoir anderlechtois explique pourquoi il a claqué la porte de Neerpede

Nils De Wilde a pris la direction du Cercle Brugge en provenance du RSCA Futures, et il souhaite désormais faire ses preuves en Pro League.

De Wilde a régulièrement joué en 1B, mais il nourrit des ambitions plus élevées. "En tant que joueur, on veut toujours plus", a-t-il déclaré au Krant Van West-Vlaanderen. "Mon contrat arrivait à expiration et des discussions étaient en cours avec Anderlecht. Puis, le Cercle est intervenu à un certain moment et tout a changé. Jouer en Jupiler Pro League, la première division, comparé à une autre année en 1B, fait une grande différence après tout."

De Wilde est prêt à se battre pour se faire une place dans l'équipe. "Le Cercle croit en moi et a tracé une trajectoire pour moi. Le choix a été vite fait. Ils ont un beau projet et tout m'a été expliqué en détail, y compris la façon de travailler. Tout était très clair. C'est pourquoi j'ai choisi cette équipe."

De Wilde évolue principalement comme milieu de terrain central ou en tant que numéro dix. Dans l'équipe de jeunes d'Anderlecht, Anthony Vanden Borre l'a même comparé à Thomas Müller.