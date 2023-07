"Eden Hazard gagnerait le Soulier d'Or à Anderlecht !"

Eden Hazard continuera-t-il sa carrière, et si oui... où ? Certains rêvent de le voir signer en Belgique, et c'est le cas de Marc Degryse.

Récemment, une rumeur folle a enflammé le microcosme des supporters du Sporting d'Anderlecht. Un insider plutôt respecté sur Twitter a ainsi assuré que le RSCA était "concret" dans le dossier Eden Hazard, et était en discussions avec le joueur pour le convaincre d'opter pour le projet bruxellois.

Difficile d'accorder énormément de crédit à cette information, tant elle semble surréaliste : un club belge peut-il vraiment attirer Eden Hazard en 2023 ? La rumeur RWDM avait pour elle la présence de Kylian Hazard au Stade Machtens, et même ainsi, elle a vite été balayée.

© photonews

Mais une personne a l'air de croire, ou de vouloir croire à une signature d'Eden Hazard au RSCA : Marc Degryse. "Toby Alderweireld a été très heureux de pouvoir emmener l'Antwerp au sommet après si longtemps ; pourquoi Eden Hazard ne pourrait-il pas faire la même chose à Anderlecht ?", écrit-il dans Het Laatste Nieuws.

"Un Hazard à 80% est à sa place n'importe où en Belgique", ajoute Degryse. La question reste bien sûr de savoir à quel pourcentage de son meilleur niveau peut revenir Hazard. "Je suis sûr que la Belgique donnerait énormément d'amour à un bon Eden Hazard. Il gagnerait le Soulier d'Or à Anderlecht", affirme l'ancien Mauve. "Si j'étais Anderlecht, j'irais le chercher. Islam Slimani avait 34 ans, et il a fait la différence".

Le dénouement concernant le futur d'Hazard ne peut pas être bien loin, et l'idée d'une signature en Belgique est la moins probable, derrière - dans l'ordre - une retraite immédiate et un départ en MLS. Wait and see...