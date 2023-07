Le Club de Bruges dévoile l'une de ses priorités pour la suite du mercato

Le FC Bruges a confirmé via son entraîneur des gardiens Wouter Biebauw qu'il travaillait à la signature d'un nouveau portier. Simon Mignolet n'est plus tout jeune, et Joe Bursik s'est blessé.

Bien sûr, Simon Mignolet (35 ans) est une valeur sûre et le n°1 incontesté au Club de Bruges. Mais derrière lui, les Blauw & Zwart cherchent encore un remplaçant éventuel. Josef Bursik (22 ans), l'un des 3 gardiens brugeois dont beaucoup attendaient qu'il succède à Mignolet dès que possible, s'est blessé. Sur Club TV, Wouter Biebauw, entraîneur des gardiens, a ainsi reconnu que Bruges se cherchait un gardien de but. "En effet, je suis impliqué dans cette recherche et nous collaborons tous étroitement. Tout doit se mettre en place, financièrement et mentalement", explique Biebauw. En effet, tout gardien qui arrive sait qu'il sera n°2, ce qui n'est pas toujours facile. Mais Biebauw temporise : "Rien ne sera fait de manière précipitée".