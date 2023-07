Nouveau prétendant pour Romelu Lukaku : "Des discussions ont eu lieu avec Chelsea"

Romelu Lukaku est attendu à la reprise par Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur de Chelsea l'a clairement fait savoir. Pourtant, le buteur des Diables espère encore qu'une solution soit trouvée, et ce alors que l'Inter Milan a encore vu l'une de ses offres être refusée par les Blues.

À défaut de retourner chez les Nerazzurri, Lukaku pourrait également rester en Serie A, dans un autre club. Il y a plusieurs semaines de cela, c'est l'AC Milan qui était cité comme surprenant candidat. Sky Sports révèle ce samedi qu'un autre club se renseigne.

En effet, la Juventus aurait entamé des discussions avec Chelsea concernant Romelu Lukaku. Les Blues attendraient 45 millions d'euros pour leur attaquant, un montant largement inférieur à celui initialement espéré. Le club saoudien d'Al-Hilal garde aussi un oeil sur Lukaku mais le Diable ne souhaite pas signer en Arabie Saoudite.

BREAKING: Juventus have held talks with Chelsea over the signing of Romelu Lukaku. pic.twitter.com/UiXNLXn288