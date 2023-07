Le légendaire Luis Suarez est décédé

Le football espagnol est en deuil : Luis Suarez, ancien joueur légendaire du FC Barcelone et de l'Inter Milan, Ballon d'Or 1960, est décédé. Il avait 88 ans.

Luis Suarez, surnommé affectueusement "Luisito", n'est plus. Le Ballon d'Or 1960 est décédé à l'âge de 88 ans des suites d'une maladie. Suarez est né à La Corogne en 1935, et a fait ses débuts professionnels au Deportivo, mais c'est sous le maillot du FC Barcelone qu'il se révèle de 1955 à 1961, remportant le Ballon d'Or en 1960.

Suarez signera ensuite pour l'Inter Milan du légendaire Helenio Herrera, portant 256 fois le maillot des Nerazzurri jusqu'en 1970 et finissant sa carrière à la Sampdoria. En sélection espagnole, Luis Suarez disputera 32 matchs, inscrivant 14 buts et disputant deux Coupes du Monde, en 1962 et 1966.

Après sa carrière de joueur, Luis Suarez était devenu entraîneur, et a notamment dirigé l'Espagne de 1988 à 1991.