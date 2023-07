"Vous légitimez le principal mal du 21e siècle" : Michy Batshuayi et Fenerbahce au coeur d'une vive polémique

Le club stambouliote est dans la tourmnte après avoir décidé d'effectuer son stage de présaison en Russie. Le Dynamo Kiev a fait savoir tout son dégoût dans un communiqué.

Le choix du lieu de stage de présaison pourrait paraître anodin. Mais dans le contexte actuel, certaines destinations font grincer des dents. C'est le cas autour de Fenerbahce, qui a décidé de se préparer en Russie, disputant au passage un match amical contre le Zenith Saint-Pétersbourg.

Un choix inacceptable aux yeux de beaucoup en Ukraine. Le Dynamo Kiev ne s'est pas gêné de dire ce qu'il pensait de cette préparation. Dans son communiqué, le club dépeint Fenerbahce comme "sans honneur, sans scrupules et sans conscience".

L'équipe de Michy Batshuayi est accusée "de jouer avec l'agresseur, pour prendre l'argent". Le Dynamo va même plus loin : "Nous n'avons pas peur de le dire au monde entier : vous aidez les meurtriers à poursuivre une récolte sanglante sur le sol ukrainien. Vous jouez le jeu et légitimez le principal mal du 21e siècle", n'hésitant pas à dénoncer "l'argent sanglant de Gazprom" (propriétaire du Zenit et détenu en partie par l'Etat russe).