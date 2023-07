Qui est Mohamed Bangoura, le jeune attaquant prometteur en passe de rejoindre le Standard ?

Une surprise majeure dans la composition du Standard pour la deuxième mi-temps du match amical contre le RWDM. Mohamed Bangoura, attaquant chez les U19 de Troyes et en test, était aligné sur le front de l'attaque.

Ce samedi, le Standard a été étrillé par le RWDM pour sa deuxième rencontre préparatoire de la saison (lire le résumé), trois jours après son succès contre l'Olympic, le premier de Carl Hoefkens sous ses nouvelles couleurs (ici).

Après une première période disputée avec la majeure partie du noyau A présente et disponible, Hoefkens a aligné une équipe du SL16 FC durant le deuxième acte, avec un Denis Dragus capitaine comme seul joueur installé dans le noyau de l'équipe première.

Pas vraiment de surprise donc avec des joueurs tels que Simicic, Da Silva et Dodeigne en défense, la recrue Hakim Sahabo et les cadres Ziani et Kuavita. Une inconnue tout de même, la présence du jeune Mohamed Bangoura sur le front de l'attaque, auteur de 17 buts en 22 matchs la saison dernière avec les jeunes Troyens.

Guinéen, demi-finaliste de la Coupe Gambardella et bientôt joueur du SL16 FC

Cette saison, Mohamed Bangoura (18 ans) était l'attaquant des U19 de Troyes, académie réputée en France. Lors de la saison 2021-2022, le natif de Conakry a éliminé en demi-finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France U19 qui révèle chaque année des talents rejoignant alors le monde professionnel.

En test au Standard pour rejoindre le SL16 FC, Mohamed Bangoura a donc eu droit à 45 minutes contre le RWDM, avec un résultat finalement intéressant. Joueur athlétique, l'avant-centre a permis aux Rouches d'avoir un petit peu de calme pendant la tempête, notamment via de bonnes déviations et une capacité de garder le ballon, même dos au but.

Actuellement libre et gratuit puisque son contrat n'a pas été homologué par la Ligue française de football, Bangoura n'a pas pu intégrer l'équipe première de Troyes et va donc définitivement quitter la formation française. Après quelques jours de tests, le Standard devrait proposer un contrat au jeune joueur, également pisté par une grosse formation portugaise : Braga.