Un Standard mixte étrillé par le RWDM en amical

Avec le noyau A en première période et le SL16 FC pour la seconde, les Rouches n'ont pas vu le jour contre le promu.

Trois jours après son succès contre l’Olympic, le Standard affrontait le RWDM ce samedi pour sa deuxième rencontre de préparation à la saison 2023-2024. Au sein d’une défense à 3, Vanheusden est titulaire aux côtés de Ngoy et Hautekiet. Isaac Price occupe le cœur du jeu avec Banse, Mundle et Canak évoluent derrière Émond.

Premier danger dans la défense liégeoise et premier but. Le nouveau venu Abner centre, Kylian Hazard coupe la trajectoire et met directement le RWDM aux commandes (0-1, 3e). Malgré de bonnes intentions, le Standard ne parvient jamais à trouver l’homme libre. Banse se cache trop, Price se retrouve en infériorité numérique au milieu de terrain.

Impossible pour le Standard de construire et trouver les avants, les débats sont entièrement en faveur des Molenbeekois. Pour sa première incursion de la partie, Mundle déborde sur le côté droit et trouve Donnum, accroché dans le rectangle. Penalty logique que Renaud Émond ne frappe pas très bien, Guillaume Hubert se détend et intervient (37e). En toute fin de première période, Kylian Hazard se blesse lors d’un duel avec Canak. L’homme fort du titre de la saison dernière craint une blessure aux ligaments croisés, en attendant les nouvelles des premiers examens.

Le SL16 n'aura pas fait mieux, malgré Kuavita

Dix changements au Standard pour débuter la seconde période, avec seul Henkinet qui poursuit jusqu’à l’heure de jeu, avant d’être remplacé par Epolo. Le Standard évolue désormais avec son équipe espoirs et, là où il parvenait encore à construire quelques phases en première période, ne montre plus rien du tout. Rapidement, Biron fusille Henkinet depuis l’entrée du petit rectangle (0-2, 50e).

📄 𝐋𝐢𝐧𝐞-𝐮𝐩 pour la 2ème mi-temps: Henkinet, Simicic, da Silva, Dodeigne, Kuavita, Berberi, Sahabo, Ziani, Assengue, Bangoura & Dragus (c) #STARWDM — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 8, 2023

Au milieu de terrain, Kuavita fait un meilleur travail que Banse et se rend bien plus disponible, mais le RWDM resté avec une équipe type ne vacille pas. Dodeigne veut passer en retrait à Epolo… qui oublie de contrôler la balle et voit le cuir terminer inexorablement sa course au fond (0-3, 73e).

Offensivement, le Standard ne touche presque pas la balle malgré les déviations intéressantes de Bangoura et les efforts d’un Dragus pas assez précis, tant dans ses transmissions que dans ses frappes.

Sur corner, El Abbassi reprend, Epolo n’a pas la main suffisamment ferme et se retourne, lui aussi, pour la deuxième fois (0-4, 80e). Lourde défaite donc pour un Standard qui attendait le retour de ses internationaux pour véritablement entamer sa préparation tactique.