L'ancienne gloire de Genk Pozuelo succombe à la grande mode du moment

L’ancien joueur de Genk Alejandro Pozuelo vient de signer avec un club des Émirats arabes unis. En effet, l’’Espagnol a quitté la Turquie et Konyaspor, club pour lequel il n'a disputé qu'une seule rencontre. Il vient de s'engager avec le club d’Al-Jazira.

Pozuelo a surtout fait ses armes à Genk lors de son passage entre 2015 et 2019. Il a joué 177 matchs avec les Limbourgeois avant de rejoindre le Toronto FC en MLS.

n 2022, il avait décidé de quitter le Canada pour rejoindre la Floride et l'Inter Miami. Après une expérience peu concluante, il était revenu en Europe.

