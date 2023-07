Aron Donnum, sur les traces d'Adrien Trebel

Aron Donnum est le nouveau capitaine du Standard. Une belle marque de confiance pour ce joueur autrefois en délicatesse avec le public de Sclessin.

La scène date du 20 mars 2022, il y a à peine un peu plus d'un an. Le Standard dispute au Stade des Eperons d'Or le dernier match d'une saison cauchemardesque, conclue à la 14e place du championnat. Dans la zone d'échauffement, Aron Donnum rigole tranquillement avec Denis Dragus, appuyé contre une balustrade. La scène n'amuse personne, surtout pas le préparateur physique Renaat Philippaerts qui regarde cela entre effarement et fatalisme.

Après une première saison en dessous des attentes, le Norvégien n'arrange pas son cas et filera d'ailleurs en prêt dans son ancienne équipe de Valerenga. A Liège, beaucoup pensent que Donnum a alors déjà disputé son dernier match en Rouche. Aujourd'hui, celui que l'on présentait comme un bad boy a été nommé capitaine par Carl Hoefkens.

La venue de son ancien mentor Ronny Deila (qu'il a connu entre 2017 et 2019 à Valerenga) en a fait un autre homme. Une saison marquée par d'innombrables déboulés sur son côté gauche et par une demande en mariage à même la pelouse de Sclessin dans la foulée d'une victoire contre Anderlecht aura suffi pour une rédemption à la vitesse de l'éclair.

Son statut de capitaine est une nouvelle étape dans sa transformation, de paria à coqueluche des supporters. Car recevoir le brassard au Standard n'est pas anodin. Surtout pour les joueurs étrangers. En regardant la liste des derniers capitaines de plus près, on se rend compte que le brassard n'est revenu qu'à des joueurs belges, ou en tout cas à des enfants de la maison comme Mehdi Carcela ou Paul-José Mpoku.

Si l'on excepte les quelques matchs où le rôle de capitaine a été repris par Kostas Laïfis (de manière intérimaire suite aux multiples pépins de Zinho Vanheusden) ou Alexander Scholz (vice-capitaine qui a hérité du brassard à la suite du départ d'Adrien Trebel à Anderlecht), la dernière fois qu'un joueur étranger a été désigné capitaine, il s'agissait précisément de Trebel, il y a un peu plus de sept ans.

Le milieu de terrain français est aussi un joueur qui a fait passer les supporters par toutes les émotions. Mais pour sa part, c'est après son passage au Standard que les ennuis ont commencé. Auparavant, le capitanat accordé à un joueur étranger renvoie à des légendes telles que Sergio Conceiçao, Ivica Dragutinovic ou Guy Hellers. A voir désormais quelle voie suivra Donnum.