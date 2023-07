Le plan d'Anderlecht pour Yari Verschaeren

Anderlecht devra encore faire de longs mois sans Yari Verschaeren (22 ans). Le numéro 10 des Mauves est toujours sur la touche après sa grave blessure aux ligaments croisés.

Bien que son retour sur les terrains soit encore lointain, Verschaeren a été inclus dans le groupe Anderlechtois lors de son stage en Autriche.

Le Nieuwsblad explique que cela aidera le joueur dans sa rééducation, tant du point vue physique que mental. Son processus de revaidation - estimé à environ 9 moins - est long et fastidieux. Il est déjà capable de réaliser des exercices de renforcement musculaire de l'articulation de la jambe et du genou. Riemer l'a compris dans le groupe car travailler seul à Neerpede, loin des autres joueurs et du staff, aurait été difficile pour lui. Le coach le considère comme un pion essentiel du noyau.

Verschaeren est également présent sur le terrain d'entraînement, lors de l'échauffement. Si le travail est réalisé sur le haut du corps ou le travail des jambes, il peut participer.

La rééducation de Verschaeren suit donc son cours. Il est encore loin de retrouver les terrains. Son retour est prévu pour janvier/février 2024. Il sera important de ne pas forcer. Le joueur ne sait en effet pas encore suivre ses coéquipiers à la course. La prochaine étape est le jogging sur un tapis roulant où la résistance des articulations est supprimée.