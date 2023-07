Le Standard et le RWDM pleurent la mort de Philippe Garot, 74 ans

Triste nouvelle annoncée ce mardi soir : Philippe Garot, ancien joueur notamment du Standard de Liège, s'est éteint à l'âge de 74 ans.

Dans un article de la Dernière Heure, on apprend que Philippe Garot est décédé.

Garot, né à Verviers en 1948, a démarré sa carrière dans sa ville natale. Il passera ensuite par Eupen et le RWDM. Au Standard, il dispute plus de 200 rencontres. Il terminera sa carrière après des passages à Beveren (130 matchs), puis un retour au RWDM et une dizaine de matchs aux Francs Borains. Il compte deux sélections en tant que Diable Rouge.

En tant qu'entraîneur, il coachera notamment le RWDM et les Francs Borains (en tant qu'entraîneur-joueur), avant de prendre les rênes du RAEC Mons, l'ASEC Mimosas, le RFC Seraing puis le Standard Femina.