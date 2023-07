Le Standard gâche une avance de deux buts et s'incline en amical

Ce mercredi, 11h, le Standard de Liège affrontait l'AZ Alkmaar dans le cadre d'une rencontre amicale. Les Rouches se sont inclinés sur le score de 4-3.

Pour ce match, Hoefkens alignait ses recrues dans le 11 de base. Vanheusden, Price, O'Neill et Mundle étaient titulaires.

Le Standard prenait l'avantage à la 13e minute, via un penalty transformé par Noah Ohio. Les Rouches faisaient encore mieux, en marquant un second but, des oeuvres du même Ohio sur un assist de Donnum (0-2, 23e).

L'AZ revenait dans la rencontre, avec De Wit qui marquait à la 25e. Ohio, en grande forme, répondra quelques minutes plus tard, avec son troisième but de la journée (1-3, 30e). Bodart arrêtera ensuite un penalty.

Pour la seconde mi-temps, Hoefkens procédait à plusieurs changements :

Dès la 51e, Bodart devait se retourner pour la seconde fois. Henkinet, Dodeigne, Berberi, Davida et Dragus et montaient à la place de Bodart, Barrett, Price, Dønnum et Mundle (61e).

Le Standard s'effondrera ensuite après l'heure de jeu. Koopmeiners fera 3-3 à la 79e, avant que Poku n'inscrive le but victorieux...à la 90e+4.

A noter la sortie sur blessure de Noah Ohio. Le triple buteur de la journée a, au micro de la Dernière Heure, rassuré quant à son état de santé. "Ce n'était qu'un coup direct, il n'y a pas de problème", a-t-il déclaré.