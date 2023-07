"Comme s'il était mon fils" : Brian Riemer croit en l'arrivée d'un troisième renfort à Anderlecht

Après Kasper Dolberg et Louis Patris, Anderlecht tente de faire signer Sergi Canos. Mais à nouveau, le dossier de l'ailier de Brentford n'est pas simple.

Présent à Brentford depuis 2017, Sergi Canos connaît parfaitement Brian Rimer, qui était le T2 de Thomas Frank chez les Bees avant de rejoindre Anderlecht. En difficulté la saison dernière, au point d'être prêté à l'Olympiakos, l'Espagnol de 26 ans pourrait se relancer à Bruxelles.

C'est du moins ce qu'espère Riemer. Mais les Mauves doivent faire face à la concurrence de Valence dans ce dossier. Malgré cela, l'entraîneur reste confiant : "Je le connais comme s’il était mon fils. Il n’avait que 20 ans quand je l’ai rencontré, il venait de perdre sa maman" déclare-t-il à La Dernière Heure.

Le joueur reste toutefois en balance : "On lui a parlé du projet d’Anderlecht et il est très enthousiaste. Viendra-t-il ou pas ? On verra bien" poursuit-il. Il ne reste plus qu'un an de contrat au joueur formé à Liverpool et au FC Barcelone.