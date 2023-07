Grosse tuile pour Anderlecht : il refuse le transfert et prolonge dans son club

Ce matin, certaines sources annonçaient que le gardien de Fribourg, Noah Atubolu se rapprochait du Sporting d'Anderlecht.

Cependant, ce dernier vient de prolonger avec son club de Freiburg, comme l'annonce le club de Bundesliga sur son site officiel, mais aussi sur ses réseaux sociaux.

On le sait, le jeune gardien allemand souhaitait avoir un poste de titulaire dans son club de toujours, puisqu'il est arrivé au club à l'âge de 13 ans.

Noah Atubolu a même déclaré, dans le communiqué du club : "Je suis un garçon fribourgeois jusqu'au bout et j'ai déjà vécu beaucoup de choses avec le club. Il y a toujours eu un plan clair et je suis heureux que nous le poursuivions. J'ai envie d'aller plus loin".

La porte semble donc bien fermée pour le Sporting d'Anderlecht.