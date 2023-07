Kasper Dolberg livre ses premières impressions et les raisons de son arrivée à Anderlecht

Kasper Dolberg (25 ans) fut la première recrue estivale du Sporting d'Anderlecht. Si certains ont été surpris par ce choix, l'attaquant danois s'est défendu et a nommé les joueurs offensifs qu'il admire.

"Êtes-vous surpris ? Moi, je ne le suis pas. Au contraire, je suis très excité et excité par ce projet" a déclaré Kasper Dolberg au micro de Het Nieuwsblad, quelques minutes après la débâcle subie par les Mauves face au Sparta Prague (6-0).

"Dès la première conversation avec Brian Riemer, j'ai été séduit par le projet. Bien sûr, je ne pouvais pas garantir directement que je pourrais signer ici. D'autres clubs m'ont appelé, j'ai réfléchi et cela m'a conforté dans mon envie de signer à Anderlecht. C'est le bon choix pour ma carrière, le choix sportif qu'il me fallait" dixit l'attaquant danois.

Malgré une période plus compliquée à Nice, le Sporting d'Anderlecht est parvenu à attirer un nom très intéressant avec Kasper Dolberg. "Je ne dirais pas que c'est une mauvaise période. La première saison, je termine meilleur buteur du club avec onze buts et nous nous qualifions pour la Coupe d'Europe. Il y a eu la Covid-19 pendant la deuxième saison mais lors de la troisième, j'ai aussi bien presté malgré une tournante dans l'effectif et nous nous sommes encore qualifiés pour la Coupe d'Europe" s'est défendu le buteur de 25 ans.

Le nouvel attaquant d'Anderlecht s'inspire d'un ancien joueur de Premier League, et pas des moindres. "Mon idole est Thierry Henry. J'ai adoré analyser son jeu. Ces dernières années, j'ai beaucoup apprécié Harry Kane. Pour moi, c'est un attaquant qui a tout. Regardez ses statistiques constantes à Tottenham dans une équipe qui ne fonctionne jamais correctement. C'est impressionnant" a conclu Kasper Dolberg, qui aura la lourde tâche de remplacer Islam Slimani au Lotto Park.