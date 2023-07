Pisté par Anderlecht et le Standard, il est la preuve que le bon vin se bonifie avec l'âge

Brecht Dejaegere a évolué à Toulouse lors des deux dernières saisons, avec en point d'orgue une victoire en finale de Coupe de France. Pisté par Anderlecht et le Standard, l'ancien Buffalo a finalement choisi la MLS.

Brecht Dejaegere sort d'une belle saison avec Toulouse, à tel point qu'il a même fini capitaine de la formation de Ligue 1, avec en point d'orgue une victoire en finale de Coupe de France. Cependant, le joueur de 32 ans n'a pas prolongé avec son club et aurait pu revenir en Belgique.

Il y a quelques semaines encore, il semblait clair que la prochaine étape de sa carrière aurait pu être un retour en Jupiler Pro League, notamment du côté du Sporting d'Anderlecht ou du Standard. Presque toutes les équipes du sub-top français étaient également intéressées, mais Brecht Dejaegere a finalement opté pour la MLS.

"J'ai hâte de commencer" a déclaré Dejaegere sur les réseaux sociaux en réponse à l'annonce de son arrivée du côté du Charlotte FC. Le milieu de terrain a bonne presse aux États-Unis, d'autant qu'il vient s'y signer un contrat pour deux saisons.

Pour Brecht Dejaegere, il s'agit d'une toute nouvelle étape. Auteur de quatre buts et d'une passe décisive l'année dernière, le joueur passé par les centres de formation de Courtrai et du Club de Bruges s'est aussi illustré en réalisant ses tâches défensives à merveille.

Après son arrivée à La Gantoise en 2013, Dejaegere joue un rôle prépondérant dans le titre des Buffalos, deux ans plus tard. Après un but déterminant à Bruges lors de la victoire 2-3 comptant pour la 8e journée des Play-Offs, il s'illustre en Ligue des Champions, à tel point que plusieurs formations européennes sont venues frapper à sa porte. Fidèle, il reste à la Ghelamco Arena jusqu'en 2020 et son transfert à Toulouse.

Bon comme le vieux vin

Avec la formation française, c'est à la fin de son épopée qu'il soulève un nouveau titre important, la Coupe de France. C'est désormais en MLS qu'il poursuivra sa carrière, avec la perspective d'y retrouver un certain Lionel Messi, qui rejoint l'Inter Miami.

Une belle fin de carrière, probablement dans la peau d'un titulaire, dans un championnat où les joueurs européens sont considérés comme de véritables stars. S'il ne portera probablement jamais les couleurs de l'équipe nationale avec le noyau A, Brecht Dejaegere peut être crédité d'une très belle carrière.