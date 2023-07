C'est enfin officiel : Lionel Messi vient d'être annoncé dans son nouveau club !

Cela ne faisait plus aucun doute : Lionel Messi vient d'être officialisé à l'Inter Miami.

Après un passage contrasté du côté du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a annoncé quitter la capitale française cet été. Si un retour au FC Barcelone comme une arrivée en Arabie Saoudite ont été évoqués, la future destination du septuple Ballon d'Or a rapidement été connue.

Cette fois, des semaines après les premières rumeurs, l'information est officielle : Messi évoluera sous les couleurs de l'Inter Miami la saison prochaine, et rejoint donc le club dirigé par un certain David Beckham. Le champion du monde sera présenté cette nuit, lors d'un événement nommé "The Unveil".

En MLS, le joueur de 36 ans pourrait retrouver Jordi Alba ou encore Sergio Busquets, bien que ces informations n'aient pas encore été confirmées.