Michy Batshuayi recevra des caviars la saison prochaine : nouvelle recrue au Fenerbahçe

Michy Batshuayi a retrouvé la forme du côté de la Turquie, et la saison prochaine, il risque d'être servi sur un plateau. Fenerbahçe a en effet annoncé l'arrivée de Dusan Tadic, qui venait de quitter l'Ajax.

Le capitaine de l'Ajax Amsterdam, Dusan Tadic (34 ans), a quitté le club néerlandais à un an de la fin de son contrat. Laissé libre pour services rendus, le Serbe avait l'embarras du choix, et l'on évoquait surtout la Turquie et l'Arabie Saoudite comme destinations éventuelles.

Ce sera finalement la Süperlig turque : Tadic va rejoindre Fenerbahçe. Le club stambouliote a annoncé via ses canaux que Dusan Tadic était arrivé en Turquie pour finaliser les négociations de son contrat. S'il ne s'agit pas encore d'une annonce officielle de transfert, tout semble au vert.

Michy Batshuayi devrait donc se régaler avec à ses côtés l'un des meilleurs passeurs de ces dernières années en championnat néerlandais. Tadic a délivré 140 assists en 295 matchs d'Eredivisie. Il en compte également 13 en 36 matchs de Champions League.