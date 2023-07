Départ d'envergure à Genk, direction un grand d'Allemagne ?

Cette saison 2022-2023 a été celle de la révélation pour Mike Trésor. Le néo-Diable Rouge a inscrit 8 buts et délivré 24 assists toutes compétitions confondues.

Cet été, Trésor pourrait changer d'air. Pour passer un palier et rejoindre un important club européen. Selon les informations de Sacha Tavolieri, Leipzig aurait démarré des démarches pour tenter de le signer.

Leipzig aurait déjà pris contact avec son agent, mais sans avoir formulé d'offre. Le club allemand désire compter sur les affinités de Trésor avec Lois Openda, qu'il a côtoyé chez les Espoirs de la Belgique.

⚪️🔴🇩🇪 #RBLeipzig thinks about reforming a Belgian duo! To replace Dominik Szoboszlai - beside Xavi Simons on loan - the Bundesliga club has pointed out the name of Mike #Trésor as an interesting target. Leipzig likes the fact the #KRCGenk's offensive midfielder has already… pic.twitter.com/E5lM7ZFvrg