Roméo Lavia, encore et toujours cité au top anglais

Ce week-end, nous relayions une information selon laquelle Liverpool serait très intéressé par le profil de Moises Caicedo, milieu de terrain de Brighton & Hove Albion, et serait même prêt à déposer 100 millions d'euros pour se l'offrir.

Seule condition : un ou plusieurs départs au milieu de terrain. Celui de Fabinho se précise, direction l'Arabie Saoudite ; Jordan Henderson pourrait suivre. Mais désormais, Sky Sports et The Athletic sont d'accord pour dire... que Caicedo n'est PAS sur la liste de Liverpool.

Selon ces deux sources, traditionnellement plausibles lors des mercatos en Angleterre, les Reds auraient plusieurs candidats potentiels : Kalvin Phillips, Ryan Gravenberch, Sofyan Amrabat ou encore, comme depuis le début du mercato, Roméo Lavia.

Liverpool had been assessing longer-term candidates to replace Fabinho. Profile might shift as they'll require an immediate starter. Among the names mooted have been Sofyan Amrabat, Ryan Gravenberch, Kalvin Phillips and Romeo Lavia...



Moises Caicedo not on their list.