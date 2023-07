Un départ inattendu à Anderlecht ? Un club de Ligue 1 s'intéresse à un jeune Mauve

Alors que le mercato entrant d'Anderlecht n'est pas fini, un départ inattendu se profile-t-il ? Un club de Ligue 1 s'intéresse à Hannes Delcroix.

Selon les informations de L'Equipe, le FC Metz, qui cherche des pistes pour renforcer sa défense, s'intéresserait notamment à Hannes Delcroix (24 ans). Le défenseur anderlechtois n'a plus qu'un an de contrat à Anderlecht, et un départ n'est donc pas forcément à exclure.

Delcroix a disputé 25 matchs la saison passée mais n'était pas un premier choix pour Brian Riemer, bloqué par Jan Vertonghen dans l'axe et par Moussa N'diaye au back gauche. Il devrait commencer la saison avec ce même statut.

Pourtant, Hannes Delcroix est considéré comme l'un des grands talents du RSCA ; il compte déjà une sélection avec les Diables Rouges, et son profil assez rare pourrait pousser Riemer à tout faire pour le conserver, Jan Vertonghen ne rajeunissant pas.

L'Equipe cite également Bruno Wilson (26 ans), défenseur de Vizela (D1 portugaise), comme autre cible du FC Metz.