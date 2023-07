Charleroi s'incline en amical face à une équipe de Ligue 1

Charleroi poursuit sa tournée de pré-saison. Ce mercredi, les Zèbres de Felice Mazzù se déplaçaient au centre d'entraînement du Stade de Reims pour une rencontre amicale.

Face aux joueurs de Will Still, Charleroi a souffert. Voici l'équipe alignée au coup d'envoi :

En première mi-temps, Reims a pris l'avantage via Diakité, avant que Munetsi ne fasse 2-0.

En seconde période, Bager et Bernier sortaient pour Maggiotti et Boukamir. Charleroi frappera deux fois le poteau. Stulic réduira l'écart - son troisième but en préparation - avant que Sekongo ne fasse 3-1.

Les Carolos auront un dernier match amical à disputer face au Rayo Vallecano. Charleroi débutera ensuite sa saison 2023-2024 le samedi 29 juillet par la réception d'OHL.