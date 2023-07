Cristiano Ronaldo tacle indirectement Lionel Messi

L'international portugais a taclé la MLS tout en mettant en avant le championnat saoudien. Un petit tacle indirect à Lionel Messi et son choix de carrière ?

Qu'ils soient dans le même championnat ou sur des continents différents, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seront toujours au coeur d'une énorme rivalité dans le monde du football.

Après avoir opté pour Al-Nassr et l'Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo avait beaucoup fait parler de lui. Plusieurs rumeurs parlaient d'une réunion dans le championnat saoudien avec Messi mais ce dernier a succombé aux charmes de la Floride et a rejoint l'Inter Miami.

"J'ai ouvert la voie au championnat saoudien et maintenant tous les joueurs viennent ici", a commenté CR7 au micro d'ESPN après la défaite de son club face au Celta Vigo. S'il semble que cette déclaration se vérifie au fil des jours durant ce mercato, le Portugais a rajouté une couche, avec un petit tacle indirect à Lionel Messi ?

"D'ici un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie saoudite et le championnat saoudien dépassera les championnats turc et néerlandais, entre autres. Le championnat saoudien est meilleur que la MLS", a-t-il ajouté.