🎥 Leandro Trossard régale lors du All-Star Game, résultat limpide entre Arsenal et la Team MLS de Christian Benteke

Comme de coutume, le MLS All-Star Game a rassemblé énormément de spectateurs aux États-Unis. 20.600 dans l'Audi Field, temple du DC United à Washington, mais bien plus devant les postes de télévision. La Team MLS de Christian Benteke affronte Arsenal, dauphin de Manchester City la saison dernière.

Pour les Gunners, pas question de prendre cette rencontre à la légère. L'équipe type est alignée, dont fait évidemment partie Leandro Trossard. Si Gabriel Jesus ouvre le score dès les cinq premières minutes de très belle manière, le Diable Rouge va se mettre en évidence plus tard dans la première période.

Une frappe limpide, dont il a le secret, pour permettre à Arsenal de doubler son avance. Les joueurs de Mikel Arteta s'imposeront finalement 0-5, après des réalisations Jorginho (sur penalty), Martinelli et Havertz.

Arsenal double their lead through @LTrossard.#MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/awFEZhrOXx