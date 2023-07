La Gantoise risquerait de perdre un pilier en défense

Selon les informations de Sky Sports, Jordan Torunarigha (25 ans) pourrait quitter la Belgique, un an et demi après son arrivée à La Gantoise.

Florian Plettenberg, journaliste pour la branche allemande du média et spécialiste des transferts, explique que le Borussia Monchengladbach serait intéressé par le défenseur. Le club aimerait en faire le remplaçant de Nico Elvedi. Torunarigha serait évalué à 4 millions d'euros.

Depuis son arrivée chez les Buffalos en provenance de l'Hertha Berlin, Torunarigha est devenu une pièce maîtresse de la défense de La Gantoise. Propulsé directement titulaire indiscutable, il a joué 60 matchs avec La Gantoise, pour 3 buts et 3 assists.

