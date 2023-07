Cette légende de Pro League explique son retour aux sources

Après 17 ans de bons et loyaux services, Sammy Bossut (37 ans) n'évoluera plus en Pro League. L'ancien joueur emblématique de Zulte Waregem a décidé de rejoindre son premier club, le KRC Harelbeke.

Après quelques jours à s'entraîner avec le Club de Bruges, Bossut a été présenté officiellement à la presse en tant que nouveau joueur du KRC Harelbeke.

En conférence de presse, dans des propos relayés par le Nieuwsblad, Bossut s'est expliqué sur son choix de rejoindre la formation de D2 VV (équivalent de la D4 nationale).

"Mon retour a du sens. Je connais la maison et je peux jouer au football près de chez moi. Il y a aussi ici des joueurs que je connais de Zulte Waregem : Niels Vandenbroucke, Warre Coopman et Pieter De Smet. J'ai vraiment hâte pour la saison prochaine. La condition est toujours là et je suis heureux de me consacrer à nouveau à Harelbeke", a déclaré le gardien de but.