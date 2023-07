Outre les réussites dans les dossiers Doberg, Patris et Dupé, Anderlecht a connu quelques revers lors de ce mercato. Brecht Dejaegere fait partie des joueurs approchés qui ont fini par signer ailleurs.

Comme avec Maxime Dupé, Anderlecht a failli profiter d'un autre joueur confirmé de Toulouse laissé libre. Brecht Dejaegere a lui aussi été sondé mais a finalement signé au Charlotte FC en MLS. Dans une interview accordée à "Les Violets.com", il revient sur les coulisses de son mercato.

L'ancien Gantois concède notamment avoir ouvert la porte à un retour en Belgique : "En mai, quand Charlotte est venu aux renseignements, on ne se sentait pas trop à l’aise de partir là-bas avec ma femme, qui est enceinte. J’ai demandé à mon agent un club en Belgique ou en France. Anderlecht m’a contacté, mais c’était un peu compliqué".

Sans rentrer dans les détails des négociations avec Anderlecht, Dejaegere confirme que l'aspect financier a joué un rôle : "Al Jazira est aussi venu aux nouvelles, mais Charlotte est revenu dans la course et j’ai finalement décidé d’accepter leur offre. Ils ont fait un effort financier. En France, Metz ou encore Reims se sont intéressés à mon profil. Mais je me suis dit qu’en Ligue 1, c’était Toulouse ou rien". Le voici désormais quatrième Belge à évoluer en MLS avec Dante Vanzeir, Christian Benteke et Logan Ndembe.