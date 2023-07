Denis Dragus arrache le partage pour le Standard contre le Hertha Berlin

Ce vendredi, le Standard recevait le Hertha Berline à Sclessin. Comme une répétition générale, neuf jours avant son premier match de championnat.

Le Standard était à la fête, ce vendredi. Après le Fan Day en première partie de journée, les Rouches recevaient le Hertha Berlin à Sclessin. Pas de surprise au rayon des compositions, si ce n'est l'absence d'Hayao Kawabe de la feuille de match.

Barrett Laursen, Bokadi, Vanheusden et Fossey constituent le quatre arrière, Aiden O'Neill, Isaac Price et William Balikwisha le trio au milieu de terrain. Sur les côtés, Aron Donnum et Romaine Mundle inversent les rôles. Le capitaine norvégien évolue sur le côté droit, le jeune Anglais à gauche. En pointe, Noah Ohio est titulaire.

© photonews

Cette rencontre amicale tarde à véritablement se lancer. Si Arnaud Bodart capte facilement une tentative de Richter (5e), le geste le plus impressionnant du début de partie est le retour défensif de Zeefuik sur Mundle alors que l'Anglais, parfaitement lancé dans la profondeur par Ohio, allait armer sa frappe (12e).

De véritables occasions, on n'en verra pratiquement pas. On pourrait noter la frappe dangereuse de Donnum contrée par Ohio (19e) ou l'essai de Winkler dévié par Niederlechner, que Bodart voit assez heureusement mourir dans ses bras (25e). Quasiment rien, sauf le face à face trop croisé et manqué par Noah Ohio. La plus grosse opportunité de cette première période (31e).

Il faut dire que la deuxième n'est guère plus entraînante. Le Standard peine à faire déjouer la très bonne organisation allemande et se crée très peu de possibilités. Balikwisha essaye de faire le lien entre la défense et l'attaque, mais le duo O'Neill-Price perd sa bataille de l'entrejeu. Derrière, Bokadi ne rassure pas vraiment et perd plusieurs ballons dangereux.

© photonews

Le Hertha Berlin domine les débats et va logiquement prendre les commandes. Sur un corner, Kempf est oublié au second poteau et, après une déviation au point de penalty, place le ballon au fond des filets d'Arnaud Bodart (0-1, 58e).

Si la rencontre s'envenime et que les Allemands y vont de manière particulièrement franche dans les duels, Marco Richter propulse un missile de plus de 30 mètres qui termine sa course sur la barre transversale (70e).

Les Rouches poussent en fin de match pour recoller au score mais peinent à se procurer de véritables opportunités. Denis Dragus décide alors de prendre les choses en main. Monté dix minutes auparavant à la place de Mundle, le Roumain se met sur son pied droit et enroule une frappe inparable (1-1, 85e).

Le Standard se procurera une dernière occasion en fin de partie. Trouvé dans le rectangle par Balikwisha, Emond frappe à côté (90e). Fin de rencontre pour des Rouches qui auront montré de belles choses par intermittence, notamment en fin de match, mais qui doivent encore progresser dans la construction du jeu.

Technique de la rencontre

Standard 1-1 Hertha Berlin

Buts : Kempf (0-1, 58e), Dragus (1-1, 85e)

Cartes jaunes : Balikwisha (40e), Donnum (75e), Kempf (75e), Strasner (79e)

Standard : Bodart, Barrett Laursen (68e Dodeigne), Vanheusden (84e Hautekiet), Bokadi (68e Ngoy), Fossey, O'Neill (68e Bansé), Price (76e Canak), Balikwisha, Donnum (89e Davidz), Mundle (76e Dragus), Ohio (46e Emond)