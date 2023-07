🎥 Mika Godts déjà dans ses oeuvres avec l'Ajax

Mika Godts reprend fort avec l'Ajax. Un but et un assist pour lui en amical.

Arrivé l'hiver dernier en provenance des U21 de Genk, Mika Godts continue d'impressionner à l'Ajax. Intégré à l'équipe première et auteur d'un assist en Eredivise en fin de saison passée, l'ailier belge de 18 ans continue de marquer des points en présaison.

Hier, dans un match amical contre l'équipe d'Unterhaching, Godts a marqué un but sur un bel effort individuel avant d'offrir un but presque tout fait à Steven Bergwijn quelques instants plus tard.

Monté au jeu à la mi-temps, cette promesse du football belge a sorti l'Ajax d'un mauvais pas. Les Amstellodamois étaient menés 1-2 au repos. Avec son but et son assist, Mika Godts a été l'un des principaux artisans de la remontada lors du deuxième acte. L'Ajax s'est finalement imposé 5-3.