Déçu du mercato actuel, Hein Vanhaezebrouck attend un geste du nouveau propriétaire afin de réaliser ses ambitions... pour sa dernière saison ?

Une nouvelle saison de Pro League frappe à la porte. Comme à son habitude, Walfoot vous présente les équipes avant le début de la compétition. Voilà La Gantoise et ses grandes ambitions, malgré un mercato qui tarde à convaincre Hein Vanhaezebrouck.

La Gantoise s'est qualifiée pour le football européen pour la neuvième fois consécutive. Et pourtant, la Ghelamco Arena a grondé et boudé ses joueurs. Il suffisait d'une victoire à domicile contre Ostende lors de la dernière journée régulière pour rejoindre les Play-Offs 1 au détriment de Bruges, mais les Buffalos ont trébuché.

En Europe Play-Offs, les joueurs de Hein Vanhaezebrouck ne font qu'une bouchée de leurs adversaires malgré un stade à moitié vide. Emmené par un duo Cuypers - Gift Orban tonitruant, Gand signe un 16/18 et assure facilement son ticket européen. Une saison en demi-teinte, malgré la qualification pour les quarts de finale de Conference League. Les Play-Offs 1 étaient un objectif clair et assumé... manqué.

© photonews

Vanhaezebrouck met la pression pour des recrues

Cet été, plusieurs Buffalos ont reçu leur bon de sortie : les contrats de Vadis, Lemajic et Godeau n'ont pas été prolongés, tandis que Chakvetadze a rejoint Watford en prêt avec option d'achat. Les prêts de Piatkowski et Hauge sont arrivés à leur terme, tandis que Joseph Okumu s'est engagé à Reims contre 12M€.

Dans le sens des arrivées, La Gantoise s'est tournée vers trois joueurs de notre championnat : Tsuyoshi Watanabe (Courtrai, 3.5M€), Ismaël Kandouss (Union, 1.75M€) et Pieter Gerkens (Antwerp, transfert libre). Keegan Jelacic, jeune milieu offensif australien (20 ans) est aussi venu renforcer les troupes, contre moins de 200.000€.

S'il disputera peut-être la première journée, Emmanuel Gift Orban ne fera pas de vieux os à la Ghelamco Arena. Le phénomène nigérian est pisté avec insistance par Lille et pourrait rapporter jusqu'à 25M€ suplémentaires.

Fidèle à lui-même, Hein Vanhaezebrouck n'a pas manqué de mettre la pression sur sa direction. La saison sera longue et l'entraîneur de 59 ans espère davantage de recrues. La Gantoise veut se joindre à la lutte pour le titre mais va devoir investir, ce que martèle Vanhaezebrouck dès qu'il en a l'occasion.

© photonews

Sam Baro, homme providentiel pour rejoindre les sommets ?

Voilà ce qui a grandement freiné le mercato de Gand. Après 24 ans de présidence, Ivan De Witte a cédé la main à Sam Baro, homme d'affaires originaire d'Assenede, en Flandre-Orientale. Le PDG de la société Planet Group a déposé près de 30 millions d'euros sur la table pour racheter le club et devrait apporter les moyens nécessaires pour subvenir aux ambitions des Buffalos.

En fin de contrat, Hein Vanhaezebrouck pourrait vivre sa dernière saison à La Gantoise. "C'est déjà la septième fois que je me tiens ici. J'ai l'impression d'avoir grandi avec la ville et le club. Mais cela pourrait être la dernière fois, et j'ai donc envie d'en profiter deux fois plus que d'habitude" avait-il déclaré lors des traditionelles Gentse Feesten, fête gantoise sous forme de concerts, de parades et de festivités à laquelle toute la ville participe.

Répéter la cinquième place de la saison dernière ne sera certainement pas suffisant, d'autant que cela pourrait signifier la fin des participations consécutives à la Coupe d'Europe. La qualification pour les Play-Offs 1 se doit d'être une formalité, avant de se mettre à rêver. Dans l'année d'adieu de De Witte et Louwagie, un dernier souffle fort est de toute façon l'intention.