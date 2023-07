Trésor sur le départ ? Un retour d'Onuachu ? Le président de Genk répond !

Genk devra-t-il craindre le départ de plusieurs de ses cadres cet été ? Probablement. Mais, pour l'instant, le club et son président, Peter Croonen, restent sereins.

Quel avenir pour Mike Trésor après sa fantastique saison 2022-2023, marquée par 24 assists et 8 buts ? La question se pose. D'ailleurs, le néo-Diable Rouge a été cité du côté de Burnley, Brentford mais également Fulham. En outre, Leipzig, Newcastle et Brighton ont également été citées comme destinations potentielles.

Il n'y a pas que Tresor qui est concerné par un départ. Il y a également Munoz, Paintsil ou Castro. Dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws, le président du club, Peter Croonen, a joué la carte de la sérénité. "Nous savons que cela (un départ) peut arriver et nous en avons tenu compte. S'il cela n'arrive pas, ce n'est pas un problème non plus. Tant qu'ils sont là, ils nous seront utiles, car nous jouons des matches importants dans les semaines à venir."

En outre, Paul Onuachu a été lié à un retour du côté de la Cegeka Arena. "Je ne veux pas faire de comentaires sur des noms", a réagi Croonen. "C'est un poste (celui d'attaquant) que nous voulons renforcer, mais étant donné la situation actuelle sur le terrain, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Nous devons d'abord voir comment certains dossiers évoluent."