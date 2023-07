Kasper Dolberg, un joueur cher ? Jesper Fredberg justifie l'investissement d'Anderlecht pour l'attaquant danois

Kasper Dolberg mènera l'attaque d'Anderlecht cette saison. Jesper Fredberg a fait venir son compatriote et précise également que cela peut être justifié financièrement.

Anderlecht a mis 5 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Kasper Dolberg. "Ce ne sont pas de cacahuètes" reconnaît Jesper Fredberg au micro de Sporza. "Il coûte cher, mais je ne veux pas le qualifier de joueur cher. Nous avons fait une belle affaire" se défend le directeur sportif.

Dans les rangs d'Anderlecht, on est convaincu que Brian Riemer pourra tirer le maximum du potentiel de l'attaquant danois. "Nous n'avons pas vu le meilleur Dolberg lors des deux dernières saisons, mais nous pensons qu'il correspond au style de la maison. C'est un attaquant mobile, très calme devant le but et qui a faim."

Cité dans plusieurs formations étrangères, Kasper Dolberg a choisi de poser ses valises à Bruxelles. "Il avait beaucoup d'options, mais c'est Anderlecht qu'il a choisi. Je sens qu'il a faim, très faim" a conclu Jesper Fredberg.