Officiel : Anderlecht tient sa sixième recrue de l'été

Nouvelle journée, nouvelle annonce. Le Sporting d'Anderlecht vient d'officialiser l'arrivée de son sixième transfert estival, Tudor Mendel-Idowu. Le jeune ailier droit (18 ans) arrive librement depuis Chelsea.

Très proche du FC Barcelone, Tudor Mendel-Idowu a choisi de rejoindre Anderlecht pour lancer sa carrière professionnelle, après deux bonnes saisons avec les U18 de Chelsea. L'international U17 a paraphé un contrat de trois ans, avec une quatrième année supplémentaire en option.

London's finest. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Welcome aboard, Tudor Mendel-Idowu. The young talent joins the Mauves on a three-year deal. 🟣⚪ pic.twitter.com/kRaLJAjQed