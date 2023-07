Officiellement à l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki remercie Kompany et Mazzu...beaucoup moins Brian Riemer

Comme pressenti ces derniers jours, Noah Sadiki a confirmé sur Instagram qu'il quittait Anderlecht pour l'Union Saint-Gilloise. L'occasion de revenir sur ses années en Mauve et Blanc.

Le tout premier match de la saison de Pro League entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht avait déjà une saveur particulière. La rencontre sera encore un peu plus épicée par le transfert de Noah Sadiki à Saint-Gilles, "de l'autre côté du canal" comme on dit à Bruxelles.

D'autant plus que le jeune latéral droit part du Lotto Park amer sur ses derniers mois. Dans sa publication, Sadiki a d'abord tenu à remercier Vincent Kompany et Felice Mazzu : "Je remercie surtout Vincent Kompany qui m’a lancé en équipe première. Il m’a accordé confiance et espoir. Il m’a apporté joie et fierté, à moi et à ma famille. Pour cela, je le remercie. Felice a continué sur cette voie. Je le remercie également".

Les mots sont plus froids pour évoquer la suite : "Malheureusement je n’ai plus eu cette chance avec Brian Riemer et la nouvelle direction sportive. Je respecte leurs décisions". Confirmant qu'il avait également la possibilité de rejoindre Kompany à Burnley, Sadiki souhaite "continuer ma progression et continuer de porter les couleurs de Bruxelles le plus haut possible" à l'Union Saint-Gilloise, après 14 ans à Anderlecht.