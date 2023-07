Officiel : avant de transférer, le Club de Bruges prolonge

Le Club de Bruges a prolongé le contrat d'un autre talent. Maxime Wameso, 17 ans, a été autorisé à signer un nouvel engagement et pourra faire ses preuves au Club NXT la saison prochaine.

Le Club de Bruges a annoncé la nouvelle par le biais d'un message sur Twitter. Wameso est un attaquant qui a fait ses débuts en Challenger Pro League l'année dernière. Il a fait sa première apparition contre le RWDM en décembre, puis quatre autres à partir d'avril, avec comme point d'orgue provisoire une première titularisation contre le RWDM.

𝟔𝐭𝐡 season at this club. Wameso is here to stay. 💙🖤