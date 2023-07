Un joueur de l'Antwerp sur le billard

L'Antwerp devra se passer d'Ortwin De Wolf pendant un certain temps. Le troisième gardien du Great Old s'est blessé au pouce et a dû subir une intervention chirurgicale.

C'est ce que rapporte Het Nieuwsblad. De Wolf a été opéré et sera absent pendant environ six semaines. L'Antwerp se voit donc privé d'un troisième gardien de but, ce qui est une grande déception pour De Wolf. Le gardien de 26 ans veut jouer et souhaite être transféré. Une blessure pourrait toutefois mettre des bâtons dans les roues de De Wolf, qui pourrait toutefois être rétabli d'ici au mois de septembre. Cela ne devrait donc pas décourager les clubs intéressés. De Wolf a déjà été mentionné comme transfert potentiel pour le KV Malines, qui a pourtant un bon numéro 1 : Gaëtan Coucke.





