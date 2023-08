La RAAL et ses supporters font enfin la paix

La RAAL et ses ultras étaient en très mauvais termes depuis la saison passée et plusieurs débordements. C'est enfin réglé.

Depuis la saison passée et des débordements de la part de certains groupes d'ultras louviérois, la direction de la RAAL et ses supporters n'étaient pas en très bon termes. La RAAL avait notamment subi plusieurs matchs à huis-clos suite à des incidents survenus face aux Francs-Borains et au Patro Maasmechelen.

Alors que La Louvière veut repartir de l'avant pour être promu en D1B, les parties semblent avoir fait la paix. Une charte commune a été ratifiée à un mois de la reprise du championnat en Nationale 1, comme l'a publiée la Curva Sud, groupe d'ultras louviérois.

"Cette charte est le fruit de discussions franches et passionnées, mettant en avant nos responsabilités en tant que supporters, sans occulter celles des uns et des autres au regard des législations", lit-on notamment. Nous y prenons des engagements forts pour le bien de la RAAL et du football louviérois. Notre objectif étant clair : bâtir un climat positif et soutenir notre équipe.”