Soulagement pour le Club de Bruges !

Le Club de Bruges avait plusieurs raisons de craindre le départ de l'une de ses grandes stars, l'ailier droit danois Andreas Skov Olsen.

La saison dernière, Skov Olsen a été en proie à plusieurs diificultés. D'abord, au niveau des blessures. Ensuite, au niveau des performances. Le Danois avait même été temporairement écarté par Carl Hofkens.

L'ailier droit est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de l'effectif brugeois, voire du championnat de Belgique. Cet été, il aurait pensé à un départ.

Néanmoins, comme l'annonce Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges pourrait souffler. Skov Olsen aurait en effet le désir de rester encore un an et de montrer encore de belles choses sous le maillot brugeois. Une décision qui n'aurait été ni influencée par l'arrivé de Zinckernagel, ou sa récente - et bénigne - blessure contre Malines.