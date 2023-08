Officiel : Deniz Undav, le retour aux sources

Après seulement une saison passée à Brighton & Hove Albion, Deniz Undav quitte l'Angleterre. L'avant-centre allemand, meilleur buteur de la saison 2021-2022 de Pro League sous les couleurs de l'Union SG, a été prêté au VfB Stuttgart.

La saison dernière, Undav avait dû se contenter d'un temps de jeu réduit sous les couleurs de Brighton. Il avait tout de même réussi à marquer 8 buts en 30 apparitions.

Undav, passé par les divisions inférieures allemandes avant son arrivée à l'Union, va découvrir la Bundesliga. "Je suis ravi", a-t-il déclaré sur le site de Stuttgart. "Le VfB a fait beaucoup d'efforts pour me faire signer, j'ai donc rapidement su que je voulais venir ici. Les discussions avec l'entraîneur ont été très bonnes et j'ai hâte de commencer à jouer avec l'équipe."

Deniz Undav has joined VfB with immediate effect. The 27-year-old comes to Stuttgart from English Premier League side @OfficialBHAFC. ✍️⚪️🔴#VfB https://t.co/Hh1n72j3eU