Les Storm Ultras furieux avant Charleroi-Standard : "A croire qu'on veut tout faire pour que ce match se passe mal"

Les ultras du Sporting Charleroi sont très mécontents à l'approche du choc wallon. Les discussions pour préparer les animations en vue de la rencontre auraient été infructueuses.

Il n'y avait pas de public à Charleroi pour le début de saison, face à OHL : le Mambourg était à huis-clos suite aux événements de novembre dernier lors du match contre le KV Malines. La rencontre avait été interrompue, et des mots très durs avaient été échangés entre la direction et les supporters carolos.

Le retour des supporters, c'est pour le 13 août prochain... et les hasards du calendrier font que ce sera face au Standard, pour le match le plus chaud de la saison à Charleroi. On imagine donc que l'ambiance sera chaude et que les ultras veulent marquer le coup.

Mais cela pourrait être sans pyrotechnie et sans animations du côté de la T4. En effet, les Storm Ultras, le groupe de supporters emblématique du RCSC, a fait part de son mécontentement suite aux discussions avec le club et la ville en ce qui concerne les animations à venir.

© photonews

"Après les conditions de refus malgré que nous insistons qu’il reste 9 jours à essayer de trouver des solutions....les parties prenantes confirment leurs positions qui n’ont pas de sens. Pire, on nous impose de modifier l’animation en elle-même (aucunement tournée vers nos rivaux faut-il le préciser, 100% pro - Charleroi)", lit-on dans un communiqué furieux des Storm Ultras, qui continuent :

"Et bien messieurs, débrouillez-vous en ce 13 août. On vous souhaite à tous une très joyeuse reprise. Les festivités prévues pour celle-ci, y compris celles des 22 ans , les animations et autres joyeusetés destinées à acter une nouvelle saison sont donc gelées jusqu’à nouvel ordre. À croire qu’on veut tout faire pour que ce match se passe au plus mal. Délirant".

Il ne devrait donc y avoir aucune animation particulière pour ce match si attendu... mais si la situation ne s'arrange pas, il faut s'attendre à des mouvements de protestation de la part de supporters décidément en conflit avec leurs dirigeants.