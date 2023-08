Gift Orban sur le départ : un club prêt à mettre 30 millions désormais !

Mis de côté lors de la seconde journée de championnat parce qu'il prépare son transfert, Gift Orban pourrait finalement ne pas signer en France. Tottenham offre une somme folle pour le buteur nigérian.

Gift Orban (21 ans) pourrait être l'un des transferts sensations de cet été en Jupiler Pro League. Longtemps cité du côté de la Ligue 1 et notamment à Lille et Lens, le prolifique attaquant nigérian auteur de 22 buts en 24 matchs depuis son arrivée en janvier dernier était sur le banc lors de la seconde journée, et on supposait que c'était pour finaliser un départ.

Sacha Tavolieri confirme qu'un transfert est dans l'air pour Orban. Et cette fois, c'est Tottenham qui aurait mis son nez dans le dossier : les Spurs ont pris contact avec Gand et seraient prêts à mettre jusqu'à 30 millions d'euros sur la table en comptant les bonus !

L'arrivée d'Orban et l'avancée du dossier dépendront d'un départ toujours fort probable de Harry Kane. Si Tottenham est prêt à mettre autant d'argent (bien plus que Lens ou Lille), c'est aussi parce que le club londonien prévoirait une explosion de la valeur du joueur et souhaiterait anticiper...