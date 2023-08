Steven Defour très sévère envers ses joueurs : "C'était bâclé !"

Pas de chance pour Malines. Le KaVé a bénéficié d'un penalty dans les arrêts de jeu de la rencontre, mais le gardien de La Gantoise, Davy Roef, a stoppé l'essai.

Après cette défaite étriquée, Defour portait un regard assez critique sur la prestation de ses joueurs.

"Après une mauvaise première mi-temps et un but encaissé, tu reviens dans ce match. Dans les dix dernières minutes, nous avons eu trois belles occasions de marquer un but. C'était très bâclé dans la possession. Les choix étaient mauvais et certains accords n'ont pas été respectés", a lancé Defour dans des propos relayés par Sporza.

Malgré un niveau de jeu peu satisfaisant, Malines n'est pas passé loin de prendre un point face à un cador du championnat. De quoi être tout de même optimiste. "A la mi-temps, nous avons indiqué ce que nous devions améliorer. En deuxième mi-temps, c'était mieux."