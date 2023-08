Kevin De Bruyne n'est vraiment pas ravi et le fait savoir

Kevin De Bruyne se plaint très souvent du calendrier surchargé que réserve la Premier League aux joueurs. Les nouvelles règles de la FA ne le calmeront pas.

Pour la saison à venir, la Fédération Anglaise de football a décidé d'augmenter le temps additionnel des rencontres en prenant bien plus en compte le "temps de jeu réel", à l'image de ce qui s'est fait lors de la Coupe du Monde 2022 et de ce qui se fait en ce moment au Mondial féminin.

Autrement dit : les joueurs seront encore un peu plus longtemps sur le terrain, pour parfois jusqu'à 10, 15 minutes de temps additionnel. Et Kevin De Bruyne n'est vraiment pas content, lui qui a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu'il trouvait les calendriers bien trop chargés.

"Supposons que désormais, nous allons à chaque fois jouer 15 minutes de jeu en plus... ça veut tout dire", regrette le Diable Rouge après le Community Shield remporté par Arsenal aux tirs au but. "Nous en avons parlé avec les joueurs d'Arsenal et même avec les arbitres. Tout le monde est d'accord, mais c'est la nouvelle règle, c'est comme ça".

Il ne faudra plus s'étonner, à la longue, de voir des joueurs prendre leur retraite à peine passée la trentaine ou s'exiler dans des championnats moins exigeants physiquement à force de charger leurs calendriers, c'est une certitude...