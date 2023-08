Le champion pas encore rassasié : Marc Overmars se donne deux semaines pour boucler ces trois arrivées

Marc Overmars n'en a pas encore fini avec son mercato. Avant le barrage de Ligue des Champions, le directeur sportif de l'Antwerp veut encore trois transferts. Priorité : un milieu offensif.

Malgré l'échec dans le dossier Calvin Stengs, l'Antwerp dispose encore de beaucoup de possibilités en attaque. Pas suffisamment cependant pour Marc Overmars, qui souhaite encore se renforcer dans ce compartiment.

Le directeur sportif du Great Old n'a pas encore terminé son mercato et veut encore trois joueurs, au minimum. Selon lui, la priorité est justement un milieu offensif pour compenser la non-venue de Stengs.

Un cran plus bas, Mandela Keita est toujours sur la liste. Si l'Antwerp est confiant, un accord doit encore être trouvé avec OHL, notamment concernant les bonus présents dans le contrat. De plus, Willian Pacho n'a pas encore été remplacé et la défense anversoise manque d'expérience aux côtés de Toby Alderweireld.

Alors que le matricule 1 affrontera soit le Dinamo Zagreb, soit l'AEK Athènes en barrages de Ligue des Champions, Marc Overmars veut boucler ces trois arrivées avant cette double confrontation, qui débutera le 22 ou le 23 août.