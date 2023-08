Un effectif sauce Pro League et un mercato impressionnant pour conduire Will Still et Reims en Europe ?

Le mercato du Stade de Reims est impressionnant. Quinzièmes lors de l'arrivée de Will Still, les Rémois pourraient se battre pour l'Europe la saison prochaine.

Will Still a complètement redynamisé le Stade de Reims. Quinzièmes lors de son arrivée après dix journées la saison dernière, les Rémois ont terminé la saison à la onzième place, plus de 15 points devant la zone de relégation.

Depuis l'arrivée de l'entraîneur belge (30 ans seulement), pour lequel le club a payé une amende à chaque match jusqu'alors puisqu'il n'avait pas ses diplômes d'entraîneur, Reims est la neuvième force du plateau et se battrait pour les places européennes.

Le club de l'est a d'ailleurs cette ambition dans un coin de sa tête et s'en est donné les moyens. Avec une légère sauce Pro League (Joseph Okumu - qui a coûté 12M€ - et Teddy Teuma comme recrues), le SDR réalise un mercato impressionnant. La jeune pépite offensive Oumar Diakité (19 ans) est arrivée, au même titre qu'Amine Salama, révélé à Angers.

Reda Khadra (ancien international espoir allemand venu de Brighton) a également renforcé l'effectif de Will Still comme Josh Wilson-Esbrand, espoir anglais prêté par Manchester City. Selon les rumeurs en France, Reims pourrait encore officialiser l'ailier du LASK Linz Keito Nakamura ainsi que Mohamed Daramy, aussi ciblé par Vincent Kompany et Burnley.

De Pro League, il en est aussi question dans le reste de l'effectif. Emmanuel Agbadou (Eupen), Thibault De Smet (La Gantoise, Saint-Trond), Thomas Foket (Ostende, La Gantoise), Maxime Busi (Charleroi) Junya Ito (Genk) accompagneront Okumu et Teuma... en attendant le départ d'Alexis Flips vers Anderlecht ? Un mercato chaud qui laisse, en tout cas, présager de belles choses.