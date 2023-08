Cet ancien de Genk futur coéquipier de plusieurs Diables Rouges ?

Selon les informations de Sky Sports Italia, Maehle se dirigerait vers Wolfsburg. Le club de Bundesliga discuterait avec l'Atalanta et aurait formulé une nouvelle offre estimée à 13 millions d'euros.

Le Danois serait désireux de changer d'air, après 2 saisons passées au sein du club établi à Bergame. Selon Fabrizio Romano, qui évoque une somme de 12 millions d'euros, Bournemouth se serait retiré de la course.

Bournemouth are set to leave the race for Joakim Maehle. There was interest but no intention to overpay — club has different priority target in that position 🔴🍒 #AFCB



🟢🇩🇰 Wolfsburg look now favourites to sign Maehle on €12m package deal after Bournemouth pulling out of race.