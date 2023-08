La révélation de Senne Lynen sur son choix de quitter l'Union Saint-Gilloise

L'Union SG dû faire face à un nouveau départ de taille cette semaine : celui de son milieu de terrain Senne Lynen. L'ancien numéro 20 unioniste rejoint le Werder Brême.

Lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau joueur du Werder, Lynen a été questionné quant à ses ambitions au sein du club allemand.

Il est vrai qu'il quitte l'Union, un récent prétendant au titre en Belgique et jouant en compétition européenne, pour un club qui s'est battu contre la relégation l'année dernière après avoir retrouvé l'élite il y a deux saisons. "C'est quelque chose dont je vais devoir tenir compte. Mais ce n'est pas grave, cela me donne envie d'aspirer à la position la plus élevée possible. Je ne veux pas regarder vers le bas, je veux regarder vers le haut. "Ce ne serait pas la première fois qu'un grand club allemand est relégué.Le bas de la colonne de gauche me semble être une ambition saine".", a réagi Lynen.

Le milieu de terrain a également livré une révélation quant à son départ de l'Union. "Ils voulaient prolonger mon contrat, mais ce n'était pas le bon choix pour moi. Après notre dernière saison, j'ai senti que je voulais passer à une étape suivante de ma carrière. Il y avait plusieurs options, mais Brême était le bon choix. Je sens qu'on attend beaucoup de moi ici. J'aime ressentir cette pression."