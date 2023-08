L'Ajax serait prêt à mettre le paquet pour un joueur passé par la Pro League

L'Ajax d'Amsterdam, club mythique du paysage football européen, est réputé pour ses qualités dans le recrutement de joueurs prometteurs.

Chuba Akpom, malgré son âge (27 ans) rentre encore dans cette catégorie. Considéré comme un grand espoir lors de ses jeunes années à Arsenal, l'attaquant anglais a mis du temps à sortir la tête de l'eau.

Prêté pas moins de 7 fois par Arsenal, l'ancien international espoirs des Three Lions passera même par Saint-Trond entre janvier et juin 2018. Au STVV, il avait joué 16 matchs, pour 6 buts et 1 assist.

Mais Akpom s'est ensuite relancé. Enfin cédé par Arsenal - juste après son passage au STVV - au PAOK, il marque 29 fois en 131 matchs. Transféré à Middlesbrough, ce retour en Angleterre va lui faire le plus grand bien. La saison dernière, il a marqué 29 buts en 42 matchs.

Le Telegraaf relaye que l'Ajax s'est positionné sur le dossier et insistera pour signer Akpom. L'Anglais est également cité à Lens - comme remplaçant d'Openda - et à Lens - en cas de départ de Jonathan David. Middlesbrough voudrait plus de 17 millions d'euros pour son attaquant.