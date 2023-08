"Mats Rits pourrait encore être d'une grande utilité au Club de Bruges"

Mats Rits fait l'actualité du football belge cette semaine. Le milieu de terrain du Club de Bruges est cité sur le départ. Le RSC Anderlecht discuterait pour le recruter. L'Union aurait rejoint les rangs des prétendants.

Mats Rits va-t-il quitter le Club de Bruges ? De plus en plus, la tendance semble être à un départ. Surtout depuis que Deila lui aurait notifié sa volonté de ne pas le considérer comme titulaire cette saison, que dans la foulée le RSCA - via son directeur sportif Jesper Fredberg - et plus récemment l'Union Saint-Gilloise tenteraient désormais de le recruter.

Selon les considérations de Dennis van Wijk, Bruges ferait une erreur en laissant partir leur milieu de terrain. L'ancien entraîneur du Cercle, Ostende, l'Antwerp, Malines, Westerlo, Charleroi, Mons ou encore OHL considère que Rits pourrait encore rendre de bons services sous la vareuse Blauw en Zwart.

"Mats pourrait encore être d'une grande utilité à Bruges. "Je pense que Vetlesen est fort, nous n'allons pas nous contredire là-dessus. Pour le reste, il y a Vanaken, Onyedika, Zinckernagel et Nielsen. Prenons Zinckernagel : va-t-il offrir plus de rendement que Mats ? Au Standard, il était souvent irrégulier. Ce n'est pas le cas avec Mats", a déclaré van Wijk dans les colonnes du Nieuwsblad.